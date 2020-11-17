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İlçeye girişler HES koduyla yapılacak

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 5 Kasım'dan bu yana tespit edidlen hasta sayısı 7 olurken salgının başından bu yana görülen toplam hasta sayısı 11'e yükseldi. Bu durum karşısında toplanan Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu önemli kararlar aldı.
 17 Kasım 2020 16:17
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İlçeye girişler HES koduyla yapılacak

Toplantıda, virüs yayılımının önlenmesi için Geyikli'den adaya ulaşımı sağlayan GESTAŞ'a ait feribotlarda HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Bozcaada Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya gitmek isteyenlerin HES kodu alması gerektiği belirtildi.

Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da "17 Kasım 2020 tarihinden itibaren Geyikli yük iskelesinden Feribot'a binişlerde HES kodu uygulamasına başlanacaktır. Bozcaada'ya yolculuk yapacak yolcuların HES kodu alması önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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