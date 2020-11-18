Sözleşmeli öğretmenlere disiplin cezası verilebilir mi? MEB'den önemli görüş yazısı
|18 Kasım 2020 00:03
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Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum Valiliği'ne gönderdiği görüş yazısında, sözleşmeli öğretmenlere disiplin cezası verilemeyeceğini mütalaa etti.
Bakanlık görüşünde "hem 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da hem de 03/08/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik'te sözleşmeli öğretmenlerin disiplin işlemlerine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olmakla, yukarıda yer verilen mevzuat bağlamında, sözleşmeli öğretmenlere disiplin cezası verilemeyeceği mütalaa edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Memurlar.net'in Notu: Bu görüş yazısı, sözleşmeli personelin sözleşmede yer alan hususlara aykırı davranması halinde sözleşmesinin fesih edileceği; eğer sözleşme feshini gerektiren bir durum yok ise personelin sadece uyarılacağı anlamına gelmektedir. Memurlar.net'te 27 Temmuz 2020 tarihinde yer alan haberde de, 4/B personeli için bir disiplin hukuku oluşturulması gerektiğine dikkat çekilmişti. Ancak kamu personelinin özlük haklarını düzenleyecek müstakil bir kurum kalmadığı için bu sorun çözülememektedir.
İŞTE O GÖRÜŞ YAZISI
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