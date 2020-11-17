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Boşanma davası çıkışında kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı

Bilecik'te pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşini yaralayıp kayınpederini öldürdükten sonra tutuklanan şüphelinin nöbetçi mahkemedeki ifadesine ulaşıldı.
 17 Kasım 2020 16:29
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Boşanma davası çıkışında kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı

Bilecik'te pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşini yaralayıp kayınpederini öldürdükten sonra tutuklanan şüphelinin nöbetçi mahkemedeki ifadesine ulaşıldı.

Bilecik Adliyesinde boşanma davası süren eşi C.A'yı ağır yaralayan ve kayınpederi Abdullah D'yi öldüren O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı O.A, mahkemedeki ifadesinde, 1,5 yıl önce eşiyle kaçarak evlendiklerini belirtti.

Birçok kez eşinin başkalarıyla mesajlaştığını yakaladığını öne süren O.A, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Evimde bulunan silahlar nedeniyle tutuklandım. Yaklaşık 4 yıl 2 ay ceza aldım ve 5 gün önce cezaevinden tahliye oldum. Olay günü eşimle aramızdaki darp olayından kaynaklı duruşmamız vardı. Kayınpederim adliye koridorunda bana küfür ederek 'Adam olsaydın kızıma bakardın, bir de çıkmışsın karşıma erkek gibi konuşuyorsun.' dedi. Ben de 'Cemile ile barışmamızın bir yolu yok mu?' diye sordum, 'Yok.' dedi. O zaman 'Anlaşarak boşanalım.' dedim. Ona da yanaşmadı. Çocuğumu görmek istediğimi söyledim. Kayınpederim, 'Tamam gösteririz, çocuğunu numaranı ver bana.' dedi."

- "Amacım kimseyi öldürmek değildi"

O.A, olay günü yaşananların sorulması üzerine ise kendisini şöyle savundu:

"Adliyeden çıktım, duruşmadan önce kayınpederimin bana verdiği tüfeği aldım. Cemile ve kayınpederim adliyeden çıkıp Cumhuriyet Meydanı'na indiler, yanlarına gidip konuşmak istedim. Yüz yüze geldiğimizde 'Bir şey söyleyemeyecek misin baba, bu kadar borcu nasıl ödeyeceğim?' dedim. Bana 'Tüfeğini de aldın git.' dedi. Sonra da bana küfür etti. Ben de bir sinir haliyle 6-7 metreden önce yere doğru ateş ettim. Hala kayınpederim bana küfür etmeye devam ettiği için onlara doğru yürüyerek ben de hedef gözetmeden üzerlerine doğru ateş etmeye başladım. Kayınpederim ve eşim Cemile'ye yaklaşarak 7 veya 8 el ateş ettim. Fişek kalmayınca tüfeği üzerlerine attım. Kaçmak isterken arkamdan birisi havaya 2 el ateş etti 'dur' diye bağırdı. Ben de durdum ve yüz üstü yere yatarak teslim oldum. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Sadece yaralamak amacı ile sıktım. Bu eylemi namusum ve şerefim için yaptım. Bunlar beni insanlara karşı çok küçük düşürdüler, arkamdan konuştular, aşağıladılar. Annem, babam olmadığı için bana sahip çıkmadılar. Hepsi birikince en son bugünkü olay yaşandı. Çok pişmanım keşke yaşanmasıydı."

- Olay

O.A, dün boşanma davası süren eşi C.A. ve kayınpederi Abdullah D. ile başka bir dava için gittikleri Bilecik Adliyesi önünde karşılaştı. Aracındaki pompalı tüfeği alan O.A, C.A. ve Abdullah D'ye ateş etmişti. Hastaneye kaldırılan Abdullah D. hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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