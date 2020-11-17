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PKK 9 yaşındaki çocuğu bile okuldan dağa kaçırmış

Anne Rukeyda Adıyaman: "Oğlum okuldan kaçırıldı. Hamza ne olur gel"
 17 Kasım 2020 16:35
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PKK 9 yaşındaki çocuğu bile okuldan dağa kaçırmış

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Hakkari'den gelen bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 442'nci gününde sürüyor.

Hakkari'den 4 yıl önce 9 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelen anne Rukeyda ve kızı Aysun Adıyaman da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Rukeyda Adıyaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu için oturma eylemine katıldığını belirterek "Oğlum okuldan kaçırıldı. Hamza ne olur gel." dedi.

Abla Adıyaman da kardeşinin okul çağında 9 Mart 2016'da kaybolduğunu ifade ederek aylar sonra kardeşi Hamza'nın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrendiklerini söyledi.

"Kardeşim kandırılmadı, kaçırıldı." diyen Adıyaman, "Kardeşim daha 9 yaşında, küçücüktü. Hiçbir şey bilmiyordu. Dört yıldır acısını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kardeşime kavuşmak istiyoruz"

Adıyaman Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan gördüklerini, umut duyduklarını belirterek "Çok üzgünüz. Bir an önce kardeşime kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Adıyaman, "Bizi görüyorsa gelsin. Annem kardeşimin acısıyla mahvoldu. Yalvarırım bir an önce gelsin bize. Devletimize teslim olsun." ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetini sürdüren aileler de 9 yaşındaki bir çocuğun terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına tepkilerini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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