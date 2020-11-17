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Soylu'nun ardından bir Bakan daha virüse yakalandı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra zümrüt Selçuk, covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kabineden ilk olarak Süleyman Soylu virüse yakalanmıştı.
 17 Kasım 2020 16:37
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra zümrüt Selçuk, covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Kabineden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, virüse yaklalanmış ve tedavi görmüştü. Kabinede virüse yakalanan 2. bakan da Zehra zümrüt Selçuk oldu.

KABİNEDE 2. VİRÜS VAKASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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