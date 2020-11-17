Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Karantinadaki baba, engelli oğlunu bıçakladı
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasındaki bir kişi, engelli oğlunu bıçakla yaraladı.
|17 Kasım 2020 16:47
|+Aa- Yazdır
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasındaki bir kişi, engelli oğlunu bıçakla yaraladı.
İddiaya göre, Dervişpaşa Mahallesi Kemal Aşkar Caddesi'ndeki evinde Kovid-19 karantinasında bulunan K.A, zihinsel engelli oğlu E.A'ya bıçakla yaraladı.
K.A'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.A. ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ve sağlık ekipleri tarafından K.A. Organize Sanayi Bölgesindeki karantina yurduna yerleştirdi.
Karantina sürecinin ardından K.A. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılacağı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Boşanma davası çıkışında kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı
17 Kasım 2020 16:29
|Doktor ve sağlık çalışanlarına 'kırmızı reçete' operasyonu: 9 gözaltı
17 Kasım 2020 16:14
|Seyyar satıcıyı eve çağırıp tekme tokat dövdüler
17 Kasım 2020 15:51
|Sipariş getirdiği apartmanda merdivenlere idrarını yapan kurye kamerada
17 Kasım 2020 14:05
|Şişli'de parti düzenlenen eğlence merkezi mühürlendi
17 Kasım 2020 12:50
|İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu
17 Kasım 2020 12:46
|Ankara'da otomobil hırsızlarına yönelik operasyon: 12 gözaltı
17 Kasım 2020 11:55
|Komşusunu bıçaklayan kişiyi, Bekçi ayağından vurarak müdahale etti
17 Kasım 2020 11:18
|Bir kadın seyir halindeki araçlara taş atarken görüntülendi
17 Kasım 2020 11:04
|Niğde'de emniyet mahrem yapılanması operasyonu: 25 gözaltı
17 Kasım 2020 10:55