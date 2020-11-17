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Karantinadaki baba, engelli oğlunu bıçakladı

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasındaki bir kişi, engelli oğlunu bıçakla yaraladı.
 17 Kasım 2020 16:47
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Karantinadaki baba, engelli oğlunu bıçakladı

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasındaki bir kişi, engelli oğlunu bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, Dervişpaşa Mahallesi Kemal Aşkar Caddesi'ndeki evinde Kovid-19 karantinasında bulunan K.A, zihinsel engelli oğlu E.A'ya bıçakla yaraladı.

K.A'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.A. ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve sağlık ekipleri tarafından K.A. Organize Sanayi Bölgesindeki karantina yurduna yerleştirdi.

Karantina sürecinin ardından K.A. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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