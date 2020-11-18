Görevden uzaklaştırılan öğretmenin ek ders ücretine dair Ankara BİM kararı
Ankara Bölge İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan öğretmenin, görevde uzakta olduğu dönemde girmesi muhtemelen olan ek ders ücretlerini alabileceğine karar verdi.
|18 Kasım 2020 14:04
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Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 2016 ve 2018 yıllarında iki defa görevden uzaklaştırılan öğretmenle ilgili önemli bir karar verdi. Ankara BİM heyeti, Danıştay'ın 2018 tarihli İçtihadı Birleştirme Kurulu kararına atıfta bulunarak, görevde uzakta geçirilen sürelere ait ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiğini belirtti.
İŞTE MAHKEME KARARI
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