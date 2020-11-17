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CHP'den, korona sağlık çalışanları için 'vazife malulü' sayılsın teklifi

CHP'li Demirtaş: "Bu kanun teklifiyle Kovid-19 hastalığı, sağlık çalışanları açısından 'vazife malulü' kapsamına alınmaktadır"
 17 Kasım 2020 16:59
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CHP'den, korona sağlık çalışanları için 'vazife malulü' sayılsın teklifi

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Kovid-19 hastalığının, sağlık çalışanları açısından 'vazife malulü' kapsamına alınması için kanun teklifi hazırladıklarını söyledi.

Demirtaş, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının dünyada ve Türkiye'de toplumu ciddi şekilde etkilediğine işaret etti.

Yaz aylarında gevşetilen tedbirlerin ardından şu an vaka, hasta ve ölüm sayılarında ciddi artışların söz konusu olduğunu, tedbirlerin yeniden sıkılaştırılması gerektiğini belirten Demirtaş, "Ülkemizde Kovid-19'a karşı 1 milyon 60 bin sağlık çalışanı gece gündüz demeden canlarını hiçe sayarak uzun saatler boyunca fedakarca çalışmaktadırlar. Bugün tüm sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz." dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde en riskli grubu sağlık çalışanlarının oluşturduğunu ifade eden Demirtaş, toplumun diğer kesimlerine göre 10 kat daha fazla bulaşma riski taşıdıklarını kaydetti.

Yüksek riske rağmen özellikle 1. basamak sağlık kuruluşlarında kişisel koruyucu donanım malzemesi konusunda eksiklerin yaşandığını öne süren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Sağlık kurumlarına gönderilen kişisel koruyucu donanımlar, nitelik olarak kalitesiz malzemelerden oluşmaktadır. Sağlık çalışanlarına periyodik olarak test yapılmamaktadır. Yoğunluk nedeniyle sağlık çalışanları uzun süreler çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Kronik rahatsızlığı olan sağlık çalışanlarına özel bir düzenleme de yapılmamıştır. Bu koşullar karşısında sağlık çalışanları Kovid-19'a karşı savunmasız bırakılmaktadır. Sonuç itibarıyla 50 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalanarak enfekte olmuştur. Şu ana kadar 66'sı hekim olmak üzere 159 sağlık çalışanı yaşamını yitirmiştir."

Ünal Demirtaş, pek çok ülkenin pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına sahip çıktığını, Kovid-19'un sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayıldığını söyledi.

CHP olarak, Kovid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması amacıyla hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildiren Demirtaş, "Bu teklifte CHP'nin 3 grup başkanvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri ve doktor, eczacı ve diş hekimi milletvekillerinin imzası vardır. Bu kanun teklifiyle Kovid-19 hastalığı sağlık çalışanları açısından vazife malulü kapsamına alınmaktadır. Özel sektör için de meslek hastalığı olarak tanımlanmakta, buna bağlı olarak hakların tamamından sağlık çalışanları yararlanmaktadır. Bu sebeple kanun teklifimizin parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partilerce kabul edilmesi, sağlık çalışanlarına verdiğimiz önemi ve değeri gösterecektir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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