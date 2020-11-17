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Tarihi Vaniköy Camisi'nin restorasyonu 2 yılda tamamlanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Vaniköy Camisi'nin restorasyonu) Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz"
 17 Kasım 2020 17:17
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Tarihi Vaniköy Camisi'nin restorasyonu 2 yılda tamamlanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangında kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi'nin restorasyon projesinin iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini bildirdi.

Yerlikaya, 15 Kasım'da çıkan yangın sonucu büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisi'nin ihya edilmesi için hazırlanan "Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü" imza töreninde konuştu.

Pazar günü öğle saatlerinde herkesi derinden üzen bir yangının meydana geldiğini, İstanbul ve boğazın en güzel yapılarından birisi olan Vaniköy Camisi'nin yandığını hatırlatan Yerlikaya, yangına kısa sürede müdahale edildiğini, karadan denizden yangını söndürmek için ekiplerin seferber olduğunu ve kısa sürede yangının kontrol altına alındığını anlattı.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığını aktaran Yerlikaya, yangının söndürülmesinde görev alanlara teşekkür etti.

Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildiren Yerlikaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından az evvel bir basın açıklaması yayınlandığını anımsattı.

Ecdadın mirası olan tarihi eserlerin, medeniyetin emaneti olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Onları layık oldukları şekilde korumak ve geleceğe taşımak üzerimizdeki en büyük sorumluluk.Bu sorumluluğu Vaniköy Camisi için derinden hissediyoruz. Onun için hiç vakit kaybetmedik, kaybedemeyiz. Bugün bunun için buradayız." diye konuştu.

Caminin yanmasının herkesi çok etkilediğini ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok sayıda 'Acaba yeniden bu eseri ihya etmek mümkün olacak mı?' sorusu soruldu. İstanbul sevdalıları bu soruyu sormaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da yangının çıkış anından itibaren konuyu yakından takip ediyor. İstanbul'un siluetinin kıymetli bir parçası olan bu güzel camimiz için çok sayıda İstanbullu kardeşimizden 'İnşallah aslına uygun şekilde hemen ihya edilir.' temennisini aldık. Bu temenniyi gerçeğe dönüştürmek için birazdan imza atacağız. İstanbullular ve herkes rahat olsun. Burası bir cami olarak vakıf eseridir ve bir cami olarak aslına uygun şekilde Allah'ın izniyle ihya edilecektir."

- "Aslına en uygun şekilde Vaniköy Camisi'ni yeniden ihya edeceğiz"

Yangın meydana gelmeseydi Vaniköy Camisi'nin restorasyon çalışmasına yakında başlanacağını belirten Yerlikaya, "Bu kapsamda restorasyon çalışmaları için Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı 2. Bölge Müdürlüğümüz tarafından, 7 Şubat 2019'da proje çizdirilmesi sözleşme imzalanmış, 25 Ekim 2019'da rölöve ve restitüsyon projeleri, İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu'na iletilmişti. Ayrıca 10 Ekim 2019'da Vaniköy Cami Restorasyon Projesi, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne iletilmişti. Dolayısıyla caminin restorasyonu için tüm çalışmalar aslında tamamlanmak üzereydi. Restorasyon projeleri Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden kurula 2 Kasım 2020'de iletilmişti." bilgisini verdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, bu yangın sonrasında artık yeni bir durumun söz konusu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu, 24 Kasım 2020'de toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil müdahalelerle ilgili kararları alacak, ardından hazırlanmış olan restorasyon projesinde gerekirse revizyonlar yapılacak. İvedi biçimde restorasyon uygulamasına başlanacaktır veya restorasyon kurtarmaz, rekonstrüksiyon projesi yapılması gerekir denilirse de ona göre hemen çalışmalar başlayacak. Bunun için elimizde tüm doneler mevcut. Caminin restorasyon projesi kapsamında çok ileri teknoloji ile 3 boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Buna dayalı olarak aslına en uygun şekilde Vaniköy Camisi'ni yeniden ihya edeceğiz."

- "Projenin iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz"

Yangın sonrası, camiye komşu olan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu'nun Valiliği arayarak, cami yangınına çok üzüldüğünü ve bir komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini bildirdiğini aktaran Yerlikaya, bu duyarlı yaklaşım için teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünün, yapı maliki Mehmet Vani Vakfı ile görüşerek Valilik nezaretinde protokolü hazırladığını kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu protokolle; Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gereken yasal, idari ve teknik konularda her türlü desteği sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla tüm süreçler Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilecek. Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı da Kurul kararları doğrultusunda gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, protokolün hazırlanmasından caminin yeniden ibadete açılmasına kadar geçecek sürede bu hizmete emek ve katkı verecek Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve yönetimine, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne ve Mehmet Vani Vakfı yöneticilerine teşekkür etti.

Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından, Vakıflar 2. Bölge Müdürü Musa Akdeniz, Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Mehmet Vani Vakfı Başkanı Uğur Vanioğlu ile beraber protokolü imzaladı.

Anadolu Ajansı
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