Pfizer, ABD'nin 4 eyaletinde korona aşısının dağıtımına başladı

OKUL GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KİMLERE VERİLEBİLİR? Okul kamera görüntüleri okul yetkililerince, sadece soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemleri konu olduğunda yargı makamları veya infaz mercileri ile müfettişlere verilebilmektedir. Bunun haricinde bir soruşturmaya yada adli bir duruma delil oluşturması açısından yetkili makamlar veya ilgili kişi tarafında bir talep olması halinde koruma altına alınarak bekletilir ve sadece yukarıda saydığımız yetkililere teslim edilir.