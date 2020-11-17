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Manzara yine aynı! Eminönü'nde korkutan kalabalık

Koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesinin ardından, özellikle İstanbul'un kalabalık ilçelerinden biri olan Eminönü'nde manzara yine aynı oldu. Çoğu kişinin maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı kameralara yansıdı. Maske takmayanların ise bahanesi hep aynıydı.
 17 Kasım 2020 17:38
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Manzara yine aynı! Eminönü'nde korkutan kalabalık

Koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesinin ardından, özellikle İstanbul'un kalabalık ilçelerinden biri olan Eminönü'nde manzara yine aynı oldu. Çoğu kişinin maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı kameralara yansıdı. Maske takmayanların ise bahanesi hep aynıydı.

Her yaş kesiminden insanın akın ettiği Eminönü'ndeki manzara, artan koronavirüs vakalarına rağmen değişmedi. Esnafı, turisti, yerlisi, genci, yaşlısı maskesiz geziyor. DHA ekibinin Eminönü ve Sirkeci ilçelerinde yaptığı çekimlerde, yapılan koronavirüs uyarılarına rağmen sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı görüldü. Birçok kişi yemek yediği, sigara içtiği, nefes alamadığı veya unuttuğu gerekçesi ile maske takmadığını söyledi. Bazıları ise, karşısında kamera görünce maske takmaya başladı. Kimi nefes alamadığını iddia ediyor, kimi yeni sigara içtiğini. Bazılarının ise maskesinin çeneye ya da burun altına indirdiği de görülüyor.

HERKESİN BİR BAHANESİ VAR.

Eminönü sahilde maskesi çenesinde dolaşan Sergen Yılmaz, hava sıcaklıkları nedeniyle maskenin bunalttığını söyledi. Yılmaz, "Öz önce çıkarmıştım ama geri taktım. Yemek yediğim için çıkardım. Vakalar korkutuyor ama bazen mecbur daralıyoruz. Bugün hava çok sıcak. Mecbur bazen indiriyoruz. Evet kasım ayında olabiliriz ama çok sıcak güneşi görmüyor musunuz tepemizde şu an. Evet maalesef çok tehlikeli ama yapacak bir şey yok" dedi.

MASKE NEFES ALMAMI ÖNLÜYOR

Maske ile nefes alamadığını söyleyen Ali Sert, "Ben de nefes darlığı var. Astım bronşit. Virüs problemimiz var evet doğru söylüyorsunuz ama nefes darlığı olduğu için maskeyi indirmek zorunda kaldım. Daha rahat nefes alabilmek için. Çünkü maske nefes almamı önlüyor" diye konuştu.

"UNUTTUM, DALGINLIĞIMA GELDİ"

Dalgınlıktan maske takmayı unuttuğunu söyleyen Cengiz Demir, "Yemek yedim de o yüzden takmamıştım. Normalde takıyorum. Haklısınız. Unuttum ben dalgınlığıma geldi. Ama dikkat etmeye çalışıyorum geneldeö dedi. Maskesi çenesinde gezen Ege Bayram ise, "Evet maske çenedeydi çünkü bugün hava çok sıcak. Birazcık hava almam gerekiyor. Arada sırada çıkartıyorum maskeyi böyle. Artan vakalardan korkuyorum. Çevremdeki çoğu insan son zamanlarda pozitif çıkmaya başladı. O yüzden korkum biraz daha artmaya başladı ama bir daha yapmamaya çalışırım" şeklinde konuştu.

DHA
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