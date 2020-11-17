Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bayındır Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 17 Kasım 2020 17:49
+Aa- Yazdır
Bayındır Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Demirezen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada evde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Başkan Demirezen, sosyal medyada yaptığı açıklamasında "Kıymetli hemşehrilerim bugün vücut kırgınlığım üzerine kıymetli doktorlarımızın eşliğinde yaptırmış olduğumuz covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık ekiplerimizin kontrolünde tedavim evde başladı. Şu an ciddi bir sıkıntım yok. Bu süreçte cefakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Dualarınızı eksik etmeyin İnşallah. Allah'a emanet olun" sözlerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Milli Eğitim Müdürünün korona testi pozitif çıktı
17 Kasım 2020 18:05		 Manzara yine aynı! Eminönü'nde korkutan kalabalık
17 Kasım 2020 17:38
İzmir Büyükşehir, halka açık etkinliklere ara verdi
17 Kasım 2020 17:35		 Tarihi Vaniköy Camisi'nin restorasyonu 2 yılda tamamlanacak
17 Kasım 2020 17:17
İlçeye girişler HES koduyla yapılacak
17 Kasım 2020 16:17		 Sağlık Müdürü uyardı: Ağır vaka sayımız, vaka sayımızla birlikte artıyor
17 Kasım 2020 15:37
İBB, toprakla buluşturduğunu söylemişti ama
17 Kasım 2020 14:58		 Koronavirüslü kişi Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı
17 Kasım 2020 13:58
Erken doğan bebeklerin videosu Avrupa'da ödül aldı
17 Kasım 2020 12:03		 Sosyal medyada paylaşınca harekete geçildi
16 Kasım 2020 23:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:57 - Basın İlan Kurumundan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama18:51 - Kabine toplandı... Erdoğan açıklama yapacak18:48 - Bu ülkede koronavirüs aşısı ücretsiz olacak18:43 - İngiltere'de geliştirildi! Bu maske virüsü etkisiz hale getiriyor18:30 - Bakan Elvan: Merkez Bankası Kanun'u açık, elbette bağımsız18:28 - Altı ilden yeni karantina haberleri geldi
18:17 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:13 - Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler18:05 - Milli Eğitim Müdürünün korona testi pozitif çıktı17:56 - ABD'li şirket duyurdu! Aşının üretimi başladı17:49 - Bayındır Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı17:38 - Manzara yine aynı! Eminönü'nde korkutan kalabalık
17:35 - İzmir Büyükşehir, halka açık etkinliklere ara verdi17:31 - Çeyrek altın günü 762 TL'den tamamladı17:28 - Pfizer, ABD'nin 4 eyaletinde korona aşısının dağıtımına başladı17:25 - Dolar günü yükselişle kapattı17:17 - Tarihi Vaniköy Camisi'nin restorasyonu 2 yılda tamamlanacak
17:09 - FETÖ'nün esnaf sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
Bilim Kurulu Üyesi 'muhtemel kısıtlamaları' açıkladı
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Bilim Kurulu'nun, bu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor
Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!
Kabine toplandı... Erdoğan açıklama yapacak
Temaslı ve pozitif vakalar için elektronik bileklik geliyor
Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı
Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman başlayacak?
İstanbul'da yeni virüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
KARA LİSTE 4
harun tekin 2
resim 3
ocak batıran 4
karantinada olduklarını camiden anons ettiren çift 2
pandemi de ille de okulların açılacak olması 1
polemikle dizi reytingi 1
Kerimcan Durmaz ile Selin Ciğerci'nin birbirlerine küsmesi 2
bulut duman 1
tüm kademedeki okulların açılması 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi İşçi Alacak
Şanlıurfa Organize Sanayi Böl. Bölge Müdürü Alacak
Çorum Belediyesi 22 memur alacak-düzeltilmiş ilan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınav ilanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karacadağ Kalkınma Ajansı 6 uzman personel alacak
Hakkari Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Mehmetli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam