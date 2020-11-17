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ABD'li şirket duyurdu! Aşının üretimi başladı

ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc CEO'su, ABD'de birkaç milyon doz koronavirüs(Covid-19) aşısının üretildiğini açıkladı.
 17 Kasım 2020 17:56
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ABD'li şirket duyurdu! Aşının üretimi başladı

ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc CEO'su, ABD'de birkaç milyon doz Covid-19 aşısının üretildiğini açıkladı.

MODERNA ŞİRKETİ DE KOVİD-19 AŞISININ YÜZDE 95,4 ETKİLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi.

Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Şirketin Başkanı Dr Stephen Hoge, veriyi, "gerçekten önemli bir dönüm noktası" diye nitelendirdi.

Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirterek, "Bu bize doğrusu bir aşının, salgını durdurabileceği ve umarım eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli." ifadesini kullandı.

Stephen Hoge, "Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak." diye konuştu.

Moderna'nın ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleriyle birlikte üretilen aşısı, şu anda aşı veya plasebo yapılan 30 bin kişi üzerinde deneniyor.

DHA
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