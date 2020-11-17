Milli Eğitim Müdürünün korona testi pozitif çıktı
|17 Kasım 2020 18:05
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
KMTSO Başkanı Balcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Balcıoğlu paylaşımında, "Değerli dostlarım, Cuma günü yaptırdığım test sonucum pozitif çıktı. Bu hafta evde kalmam gerekiyormuş. Hiçbir sıkıntılı halim yok şükür. Ama kapalı kalmak zor Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah kendimi biraz halsiz hissedince Kovid-19 testi yaptırdım. Sonuç pozitif çıktı. Durumum şimdilik iyi elhamdülillah. Dualarınızı beklerim" dedi.
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