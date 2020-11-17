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2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüs tablosu açıklandı... Yeni hasta sayısı 3 bin 800'ü geçti

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti.
 17 Kasım 2020 20:30
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Koronavirüs tablosu açıklandı... Yeni hasta sayısı 3 bin 800'ü geçti

Sağlık Bakanlığı 17 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin. ' ifadelerini kullandı.

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