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Farklı çıkan korona testleri işinden etti

Bursalı servis şoförü covid testi özel hastanede pozitif çıkınca hayatının şokunu yaşadı, Şehir Hastanesi'ndeki covid testi, kan numunesi ve akciğer tomografisi ise temiz çıktı
 17 Kasım 2020 19:06
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Bursa'da çalıştığı iş yeri tarafından Covid-19 testi istenen 39 yaşındaki servis şoförü özel hastanede yaptırdığı test pozitif çıkınca işinden oldu. Bir gün sonra Bursa Şehir Hastanesi'nde test yaptıran, kan veren ve akciğer tomografisi çektiren servis şoförünün tüm testleri temiz çıktı. İşinden olmanın şokunu yaşayan servis şoförü, özel hastanedeki gayri ciddi davranışlara da isyan etti.

Bursa'da bir firmada servis şoförlüğü yapan İbrahim Oktay'dan korona virüsü testi yaptırması istendi. Şirketin anlaştığı Özel Medicabil Hastanesi tarafından Oktay'a Covid-19 testi yapıldı. Testin akşamına hastane tarafından aranarak sonucun pozitif olduğunun bildirilmesinden birkaç saat sonra çalıştığı şirketin işine son verdiğini öğrendi.

Kendisinde herhangi bir bulgunun olmadığını ve bu sonucun doğru olmayabileceği üzerine ertesi sabah Bursa Şehir Hastanesi'nin yolunu tutan Oktay, akciğer tomografisi ve diğer testlerini burada yaptırdı ve sonucun negatif olduğunu öğrendi.

Özel Medicabil Hastanesi'nde testi yaptıran hemşireye durumu anlatan ve işsiz kaldığını whatsapp üzerinden söyleyen Oktay'ın aldığı cevap ise, "Allah bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar" oldu. Oktay, "Testimin negatif olduğuna mı sevineyim, işsiz kaldığım için üzüleyim mi" diye kendine soruyor.

Özel hastanede yaptırdığı testle hayatının şokunu yaşayan ve işinden olan İbrahim Oktay, "Kızım kapının ardından gözyaşı döktü ve 'Anne, babam korona virüsünden mi ölecek' diye sordu. Bunu söylerken tüylerim diken diken oluyor" dedi.

Çalıştığı yerin özel hastane ile test için anlaştığını ifade eden Oktay, "Bizim patron şoförlerin de test yaptırmasını istedi. Bizde numuneleri verdik. Kasım ayının 12'sinde saat 21.36 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hastaneyi aradım ve durumu anlattım. Ne yapmam gerektiğini sorunca da buraya gelip göğüs hastalıkları doktoruna gelerek belirli ücret karşılığında test yaptırmamı söylediler. Benimde o akşam 23.00'te servisim vardı ama hemen gelip arabamı aldılar ve artık benimle çalışmayacağımı söylediler. Hemen ertesi gün 13'ünde Bursa Şehir Hastanesi'ne gittim ve burada test yaptırdım. Tam teşekküllü olarak testlerim yapıldı ve akşamına benim negatif olduğum ortaya çıktı." diye konuştu.

Kendisine testi yapan hemşire ile whatsapp üzerinden konuştuğunu da aktaran İbrahim Oktay, "Bana hemşirenin verdiği cevap 'Allah bir kapıyı kapatırsa, bir kapıyı açar. Rızkımızı alan Allah nasibimizi de keser' dedi. Ama devletimin hastanesinden negatif sonucu alınca ailece de sevindik. Ama 12'sinin akşamı hayatımın kabusunu yaşadım" dedi.

İlk testinin pozitif olduğunu duyunca eşinin ve çocuğunun ağlamaya başladığını söyleyen Oktay, "Evin içinde kendimi hemen izole etmeye başladım. Çocuğumla kapının arkasından ağlayarak konuşmaya başladım. Bende bir şey olmadığından şüphelendim ve o yüzden Bursa Şehir Hastanesine gitme ihtiyacı duydum. Bende herhangi bir semptom yoktu. Kronik hastalıklarım olmasına rağmen burada yapılan testlerimin tamamı temiz çıktı. Şimdi burada sevineyim mi? Üzüleyim mi? Sevinmek tabii ki daha iyi bir şey ama işimi de kaybettim" ifadelerini kullandı.

Kronik rahatsızlıkları olduğu için malulen emekli olduğunu, ek olarak servis şoförlüğü yapmak durumunda olduğunu kaydeden Oktay, "Allah bu durumu düşmanımın başına vermesin" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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