İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu'nun sözleri asılsızdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" dedi.
|17 Kasım 2020 19:22
|+Aa- Yazdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür" dedi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs tablosu açıklandı... Yeni hasta sayısı 3 bin 800'ü geçti
17 Kasım 2020 20:30
|Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı... Sokağa çıkma yasakları geri geliyor
17 Kasım 2020 19:31
|CHP'den, korona sağlık çalışanları için 'vazife malulü' sayılsın teklifi
17 Kasım 2020 16:59
|Soylu'nun ardından bir Bakan daha virüse yakalandı
17 Kasım 2020 16:37
|Bakan Akar: Rus heyeti ile çalışmalar devam ediyor
17 Kasım 2020 16:22
|Bilim Kurulu Üyesi 'muhtemel kısıtlamaları' açıkladı
17 Kasım 2020 14:30
|Kılıçdaroğlu: Sorunları çözecek en büyük aktör biziz
17 Kasım 2020 14:29
|Hiç yağış olmazsa Ankara'nın 5, İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı
17 Kasım 2020 14:04
|'Zilletin Anayasa masasını PKK kurdu, kalemini FETÖ verdi'
17 Kasım 2020 11:48
|Bakan Kurum, dönüştürülmesi gereken konut sayısını açıkladı
17 Kasım 2020 09:56