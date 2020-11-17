Şehit iki askerimiz gözyaşlarıyla toprağa verildi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla önce Van'a oradan da uçakla memleketine uğurlanan Şehit Topuksuz'un cenazesi, ilçeye bağlı Söğütlügöl Köyü'ndeki baba evine getirildi. Şehidin cenazesini anne Fatma, baba Salim ve eşi Hatice Topuksuz ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Burada alınan helalliğin ardından şehit Topuksuz için ilçe merkezindeki Hacılar Camii önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuggeneral Alparslan Kılıç, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Vekili Hulusi Akkuş, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende, anne Fatma Topuksuz, "7 aylık oğlunu babasız mı bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü.

MESLEĞE 4 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Mesleğe yaklaşık 4 yıl önce başlayan Uzman Çavuş Topuksuz'un 2 yıl önce evlendiği ve 7 aylık Salim Efe isminde bir bebeği olduğu öğrenildi. İkindi namazına müteakip, İl Müftüsü Vekili Ahmet Demirer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi götürüldüğü Çamiçi Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları içinde toprağa verildi. Hatice Topuksuz ise şehit eşini asker selamı ile uğurladı.

OSMANİYE'NİN 270'İNCİ ŞEHİDİ

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ise Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un, kentin 270'inci şehidi olduğunu belirterek, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Annesine babasına eşine 7 aylık çocuğuna Cenab-ı Allah sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

3 aylık evli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı'nda boğulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez, Kayseri'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 aylık evli eşi Tuğba Sönmez, "Ben de geleceğim" diyerek eşinin tabutuna sarıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Irak sınırında teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için Habur Çayı'na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez, suya kapılarak boğuldu. Hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi. Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik, oda başkanları, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaş katıldı.

"Bende geleceğim"

Şehidin 3 aylık eşi Tuğba Sönmez de, "Ben de geleceğim" diyerek eşinin al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Hatice, babası Mehmet Sönmez'de güçlükle ayakta durabildi.