Okullar, 31 Aralık'a kadar online eğitime devam edecek
|17 Kasım 2020 20:38
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri memurlar.net'e yaptığı açıklamada, Okullar 31 Aralık'a kadar online eğitime devam edecek. Sonrasında ise duruma göre değerlendirme yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 ile ilgili ek tedbirleri açıkladı.
Erdoğan, konuşmasında eğitimin yıl sonuna kadar online eğitim ile devam edeceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği yıl sonundan kasıt 31 Aralık 2020 tarihidir.
31 Aralık'tan sonra 2. yarıyıl dönemi gelişen koşullara göre yeniden değerlendirilecek.Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı... Sokağa çıkma yasakları geri geliyor
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Edirne'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
17 Kasım 2020 19:22
|Basın İlan Kurumundan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama
17 Kasım 2020 18:57
|7 ilden yeni karantina haberleri geldi
17 Kasım 2020 18:28
|Bakan Selçuk'tan yapılandırma açıklaması
17 Kasım 2020 15:20
|Atatürk'e hakaret eden güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi
17 Kasım 2020 15:04
|Tüm doktorların testi pozitif çıktı, ASM karantinaya alındı
17 Kasım 2020 14:48
|Tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının nedeni belli oldu
17 Kasım 2020 12:29
|GİB'den açıklama... Yapılandırmaya başvuru nasıl yapılacak?
17 Kasım 2020 12:13
|Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!
17 Kasım 2020 11:46
|FETÖ, 'hijyen evlerini' firarilerden kalan eşyalarla donatmış
17 Kasım 2020 11:32