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Okullar, 31 Aralık'a kadar online eğitime devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri memurlar.net'e yaptığı açıklamada, Okullar 31 Aralık'a kadar online eğitime devam edecek. Sonrasında ise duruma göre değerlendirme yapılacak
 17 Kasım 2020 20:38
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Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri memurlar.net'e yaptığı açıklamada, Okullar 31 Aralık'a kadar online eğitime devam edecek. Sonrasında ise duruma göre değerlendirme yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 ile ilgili ek tedbirleri açıkladı.

Erdoğan, konuşmasında eğitimin yıl sonuna kadar online eğitim ile devam edeceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği yıl sonundan kasıt 31 Aralık 2020 tarihidir.

31 Aralık'tan sonra 2. yarıyıl dönemi gelişen koşullara göre yeniden değerlendirilecek.

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı... Sokağa çıkma yasakları geri geliyor
Memurlar.Net - Özel

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