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Ermenistan çekildiği karakol ve kontrol noktalarını ateşe verdi

Ağdam bölgesinden çekilmeye devam eden Ermenistan ordusu kullandıkları karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi.
 17 Kasım 2020 20:46
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Ağdam bölgesinden çekilmeye devam eden Ermenistan ordusu kullandıkları karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi.

Cephe hattının Ağdam istikametinde Azerbaycan'ın kontrolü altındaki bölgelerden çekilen görüntülerde, Ermenistan ordusunun bulunduğu mevzilerden dumanların yükseldiği görülüyor.

Ermeniler, sivil nüfusun bulunmadığı Ağdam'dan ayrılırken karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe veriyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun Ağdam'ı 20 Kasım'a kadar boşaltması bekleniliyor.

Anadolu Ajansı
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