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CHP'li eski başkana, Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa İlçe eski Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 17 Kasım 2020 20:58
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CHP'li eski başkana, Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 23 Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tekirdağ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Eşkinat hakkında, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçlarına ilişkin 'yasal unsurların oluşmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, karara itiraz ederek davayı, İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını kısmen onadı, kısmen de bozdu. Mahkeme, kararı 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' yönünden bozarken, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' yönünden onadı.

Kararın bozulmasının ardından Eşkinat'ın yargılanmasına 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya avukatı ile birlikte katılan Eşkinat, beraatini talep etti. Mahkeme, Ekrem Eşkinat'ı, hakaret eylemini alenen işlediğinden 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıp, duruşmadaki iyi hali dolayısıyla takdir indirimi uygulayarak, 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
DHA
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