67 yaşındaki ünlü oyuncu da koronavirüse yakalandı
Oyuncu Nilgün Belgün'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Annesinin sağlık durumu hakkında konuşan Oylum Seçin, "Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
|17 Kasım 2020 21:43
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67 yaşındaki oyuncu Nilgün Belgün de koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Belgün'ün tedbir amaçlı Ulus'taki özel bir hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
Snob Magazin'in haberine göre; Sanatçının kızı Oylum Seçin, annesinin sağlık durumu hakkında konuştu.
Şahin, "Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
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