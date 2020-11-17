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2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

67 yaşındaki ünlü oyuncu da koronavirüse yakalandı

Oyuncu Nilgün Belgün'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Annesinin sağlık durumu hakkında konuşan Oylum Seçin, "Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
 17 Kasım 2020 21:43
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67 yaşındaki ünlü oyuncu da koronavirüse yakalandı

67 yaşındaki oyuncu Nilgün Belgün de koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Belgün'ün tedbir amaçlı Ulus'taki özel bir hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Snob Magazin'in haberine göre; Sanatçının kızı Oylum Seçin, annesinin sağlık durumu hakkında konuştu.

Şahin, "Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
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