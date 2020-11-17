Dolar 'Merkez'i bekliyor
|17 Kasım 2020 21:47
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Dolar kuru dün piyasalarda gelen kar satışlarının etkisiyle 7.62'den başladığı günü 7.74 seviyesinden kapatmıştı. Bugüne ise 7.71 seviyesinden güne başladı. Dar alanda hareket eden döviz kurları 19 Kasım'daki Merkez Bankası Toplantısı'nı bekliyor.
Atanan yeni ekonomi yönetiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Ekonomide yeni dönem"i işaret etmesiyle Türk Lirası geçtiğimiz hafta dolara karşı yüzde 10 değer kazanmıştı.
Piyasalarda bugün açıklanacak önemli veri bulunmuyor. Fakat koronavirüse ilişkin alınacak önlemler ve bu önlemlerin ekonomiye etkisinin ne olacağı izlenecekler arasında...
Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren dolar endeksi DXY'de dün Moderna'nın açıkladığı koronavirüse karşı yüzde 95 etkili ilaç haberleriyle gerileme yaşıyor. DXY yüzde 0,10 gerilemeyle 92.253'de.
Euro ise bugüne yüzde 0.53 yükselişle 9,1723 liradan güne başladı.
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