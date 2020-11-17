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Bu mahalledeki üreticilerin büyük kısmı üniversite mezunu

Karaman'ın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Sarıveliler'in Göktepe beldesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bu yıl 5 bin ton elma üretilirken, üreticilerin yüzde 80'inin emekli ve üniversite mezunu olması dikkati çekiyor.
 17 Kasım 2020 21:53
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Bu mahalledeki üreticilerin büyük kısmı üniversite mezunu

Karaman'ın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Sarıveliler'e bağlı Göktepe beldesindeki Esentepe Mahallesi'nde bu yıl 5 bin ton elma üretilirken, mahalledeki üreticilerin yüzde 80'i emekli ve üniversite mezunu.

İlçeye bağlı köy iken 7 sene önce yapılan referandum sonucu Göktepe beldesinin mahallesi olan Esentepe'de 600 kişi yaşıyor.

Mahallede yaşayan 520 kişi farklı illerde çalıştıktan sonra emekli olarak memleketlerine dönenlerden oluşuyor. Birçoğu öğretmenlikten emekli olan bu insanlar, yıl boyu çalışarak babadan kalma arazilerde elma, kiraz, üzüm gibi meyveler yetiştirip, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, AA muhabirine, Esentepe'nin Orta Toroslar'da doğa harikası güzellikleriyle bilindiğini söyledi.

Esentepe'nin en büyük özelliğinin eğitim seviyesinin yüksekliği olduğunu ifade eden Doğan, "Köyümüzden 500'den fazla öğretmen, onlarca doktor, hakim, savcı çıkmıştır. Buralarda herkes köylerini terk ederken, Esentepe'nin halkı emekli olduğunda mutlaka köylerine gelir. Şimdi 600 olan nüfus yaz gelince 2 bine yaklaşır." diye konuştu.

Mahalledeki üreticilerin büyük kısmı emekli ve üniversite mezunu

Esentepe'nin dağlık bir alanda kurulu olduğunu ve tarım arazilerinin az olduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Mahallede hiç sulama suyu yok. Araziler yamaçlarda, ufak ufak yerler. Emeklilerimiz köylerine geldikten sonra bu arazileri iş makineleriyle, insan gücüyle düzelterek tarım arazisine çevirmeye başladılar. Sulama suyu olmadığı için bahçelerimiz en az 3 kez çapalanır. Geçen yıl 10 bin ton elma üretimi olmuştu. Fakat bu yıl rekolte, kuraklık ve salgından dolayı insanların bahçelerine düzenli bakamaması nedeniyle 5 bin ton civarında gerçekleşti. Bunun yanında 2 bin tona yakın kuru üzüm üretilir. Mahalledeki üreticilerin büyük kısmı emekli ve üniversite mezunu. Yenilikleri takip ederler, üretirler. Emekli olduktan sonra köyüne dönen bu insanlar, çalışmaya devam ediyor, üretim yapıyorlar. Çevrelerine örnek oluyorlar. 'Ben nasıl olsa emekliyim, kenarda oturur maaşımı harcarım.' demiyorlar."

Hatice Şahin de vergi dairesinde 28 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu anlatarak ardından doğup büyüdüğü Esentepe'ye taşınarak çiftçilik yapmaya başladığını aktardı. Şahin, "Babadan kalma arazilerimizde eşimle tarım yapmaya çalışıyorum. Geçen yıl 20 ton elma üretmiştik. Bu yıl 5 ton kadar elmamız, 2 tona yakın kuru üzümümüz oldu. Üretmek çok güzel bir duygu." dedi.

"İnsanlarımız emekli olduktan sonra köylerine gelerek yerleşiyor"

71 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Avni de mahallenin ekim alanlarının az olması nedeniyle eğitime önem verildiğini bildirdi.

Öğretmen veya devlet memuru olmanın mahalledeki insanlar için bir "kurtuluş" olduğunu dile getiren Avni, "Bu yüzden köy dışında oldukça fazla bir nüfusumuz var. İnsanlarımız emekli olduktan sonra köylerine gelerek yerleşiyor. Bu insanlar üretim yapıyorlar. Şu anda köy halkının yüzde 80'i emekli. Emeklilerin de büyük kısmı öğretmen." diye konuştu.

Avni, önceki senelerde mahallede 10 bin tona yakın elma üretildiğini ancak bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltenin düştüğünü vurgulayarak, "Babalarımız bu köyü terk etmemişler. Bizler de onların hatırasını yaşatmak, doğup büyüdüğümüz yerlere borcumuzu ödemek için emekli olunca buraya geri dönüyoruz. Köyümüzü seviyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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