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Doktor Hilal Çakar, çadır kentte çocuklar için mesai yapıyor

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi yaşayan Doktor Hilal Çakar, İzmir'deki depremin ardından kurulan çadır kentte çocuklara gönüllü psikolojik destek sunuyor.
 17 Kasım 2020 21:56
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Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi yaşayan Doktor Hilal Çakar, İzmir'deki depremin ardından kurulan çadır kentte çocuklara gönüllü psikolojik destek sunuyor.

Elazığ'da dünyaya agelen 27 yaşındaki Çakar, 2018 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Malatya'nın Arapgir Devlet Hastanesi Acil Servisinde pratisyen hekim olarak göreve başladı.

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremi ailesiyle yaşayan Çakar, o dönem birçok depremzedeyi görev yaptığı hastanede tedavi etti.

Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) giren Doktor Çakar, 6 ay önce İzmir'de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Bölümünde uzmanlık eğitimi almaya başladı.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremi görev yaptığı hastanede yaşayan Çakar, depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek vermek için başvuru yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte görev verilen çocukların Hilal ablası, depremin ardından kurulan poliklinikte görev yapmaya başladı. Çakar, tüm gününü ayırdığı çocuklaın en büyük destekçisi oluyor.

Doktor Hilal Çakar, AA muhabirine, iki kez Üst üste depremi yaşadığı için depremzedeleri çok iyi anladığını belirtti.

Deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışmaya başladığını belirten Çakar, "Ben bugün İzmir'de vatandaşların yaşadığı korkuya Elazığ'daki depremde şahit oldum. İnsanların çaresizliğini gördüm. Özellikle bu çocukların üzerinde travmalar yaratıyor. Ben 2 depremi yaşamış biri olarak çaresizliği biliyorum. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan çadır poliklinikte görev yapmaya başladım." dedi.

"Çocukların yüzünün gülmesini beni çok mutlu ediyor."

İzmir'de depremi yaşayan çocuklarla arasında çok farklı bir bağ oluştuğunu anlatan Çakar, onlara bundan sonraki süreci nasıl atlatmaları gerektiği konusunda yardımcı olduğunu dile getirdi.

Çocukların yüzünün gülmesi için çaba sarf ettiğini anlatan Çakar, "Bir çocuğu yardımcı olmak çok güzel bir şey. Çocuklar bana 'Hilal abla' diyor. Bu da beni mutlu ediyor. Amacım çocukların depremden sonra yaşadıkları korku ve kaygılarıyla baş etmelerinde yardımcı olmak ve hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam etmelerini sağlamak." diye konuştu.

SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Ayşe Kutlu ise depremin ardından hastaneye gelemeyen depremzedeler için Sağlık Bakanlığının onayıyla çadır kentte hizmet vermeye başladıklarını anlattı.

Asistan Hekim Çakar'ın kendilerine başvurarak çadır poliklinikte görev yapmak istediğini dile getiren Kutlu, "Meslektaşımız geçen yıl merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremi yaşamış. İzmir'de de ikinci bir depremi yaşadı. Bir olayı yaşayınca empati kurmanız daha rahat oluyor. O da çocuk psikiyatri asistanı. Gönüllü olarak görev yapıyor. Bu süreçte sahada görev yapmak çok önemli. Asistanımızın böyle özverili görev yapması bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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