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İki tekerlekli taşıt ihracatı ekimde katlandı

Türkiye'deki iki tekerlekli taşıt üreticilerinin ekimde gerçekleştirdiği ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 98,44'lük artışla 8 milyon 49 bin dolar oldu.
 17 Kasım 2020 22:16
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İki tekerlekli taşıt ihracatı ekimde katlandı

Türkiye'den geçen ay yapılan bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet ihracatı 2019'un aynı ayına göre yüzde 98,44'lük artış gösterdi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, sektör temsilcileri ekimde 60 ülkeye 8 milyon 49 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün ocak-ekim dönemindeki dış satım yaptığı ülke sayısı 112'ye ulaşırken, 10 aylık süreçteki ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,03'lük artışla 75 milyon 257 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ekimdeki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,44 artıran iki tekerlekli taşıt üreticileri, en fazla dış satımı Hollanda'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye ekimde yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,22'lik artışla 1 milyon 788 bin dolara yükseldi.

Hollanda'nın ardından ikinci sırada yer alan İtalya'ya yapılan ihracat yüzde 317,84'lük artışla 1 milyon 425 bin dolara çıktı. Ekimde listenin üçüncü sırasında bulunan İspanya'ya gerçekleştirilen dış satım ise yüzde 61,22'lik artışla 1 milyon 217 bin dolar oldu.

Geçen ay Hollanda, İtalya ve İspanya'ya yapılan ihracat, sektörün toplam ihracatının yüzde 54,91'ini oluşturdu.

Sektör temsilcileri ekimde Almanya'ya 755 bin, İngiltere'ye 569 bin, Finlandiya'ya 468 bin, Yunanistan'a 466 bin, Fransa'ya 284 bin, Romanya'ya 197 bin, Bulgaristan'a 155 bin, Suriye'ye 138 bin, Belçika'ya 105 bin dolarlık ihracata imza attı.

10 aylık ihracatta da lider Hollanda

Sektör ocak-ekimde döneminde ise en fazla ihracatı yine Hollanda'ya yaptı. Hollanda'ya bu yılın 10 ayında yapılan dış satım 2019'un aynı dönemine göre yüzde 124,62'lik artışla 12 milyon 109 bin dolara yükseldi.

İki tekerlekli taşıt üreticileri ocak-ekim döneminde Finlandiya'ya 10 milyon 817 bin, Fransa'ya ise 9 milyon 9 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı
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