KOAH hastalarına Kovid-19 uyarısı
|17 Kasım 2020 22:58
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Tor, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olanların koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaları durumunda 5 kat daha fazla risk altında olduklarını belirterek, "Kendilerini izole edebilirlerse enfeksiyon kontrolünü sağlayabilirlerse hijyen, mesafe kuralına uyarlarsa bu hastaların hastaneye sık yatışları da söz konusu olmayacaktır." dedi.
Tor, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOAH'ın birinci nedeninin sigara olduğuna dikkati çekti.
Sigara içimi sonrasında vücuttaki hava yollarının bu zararlı toz ile gazla yoğun bir iltihaba maruz kalması ve hastaların geç doktora başvurması nedeniyle KOAH'ın çok görüldüğünü anlatan Tor, "Sigara içimi sonlansa dahi bu hastaların KOAH geçirme riskleri hayat boyu yine devam etmekte. Yaşam boyu KOAH olma riski son derece yüksek. Pandemi sürecinde bu hastalarımız da etkilendi. Bu süreçte hastaların çoğu evden çıkamadılar, atak geçiren hastalar da evde bunu bir şekilde kendilerince tedavi etmeye çalıştılar." diye konuştu.
Tor, KOAH hastalarının Kovid-19 olurlarsa hastalığı ağır geçirdiklerini vurgulayarak, "KOAH hastaları Kovid-19 olurlarsa 5 kat daha fazla risk altındalar ancak kendilerini izole edebilirlerse enfeksiyon kontrolünü sağlayabilirlerse hijyen, mesafe kuralına uyarlarsa bu hastaların hastaneye sık yatışları da söz konusu olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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