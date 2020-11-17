Huawei, alt markası Honor'u sattı
|17 Kasım 2020 23:18
|+Aa- Yazdır
Şirketin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada "Huawei'nin tüketici odaklı işleri son zamanlarda çok büyük bir baskı altında. Bunun nedeni, cep telefonları sektörü için gerekli teknik unsurlara erişimde sürekliliğin sağlanamaması" dendi.
2013 yılında piyasaya sürdüğü alt markası Honor'un Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.'ye satıldığını belirten Huawei, bu satışın Honor'ın kanal satıcılarının ve tedarikçilerinin bu zor zamanda başarılı olmasına yardımcı olacağının altını çizdi.
Satış bedeli hakkında resmi bir açıklama yapılmazken basına yansıyan rakamlara göre Huawei'nin kasasına yaklaşık 15.2 milyar dolar nakit girecek.
Mayıs ayında ABD yönetimi, Huawei marka cihazlarda Amerikan teknolojisinin kullanılmasını yasaklamıştı. Bu kararla birlikte Huawei, cihazlarını son teknoloji çiplerle imkanını kaybetmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Rusya Lideri Putin: Azerbaycan kendi topraklarını kurtardı
17 Kasım 2020 23:23
|Gargara, laboratuvar ortamında Kovid-19'u etkisiz hale getirdi
17 Kasım 2020 21:27
|Ermenistan çekildiği karakol ve kontrol noktalarını ateşe verdi
17 Kasım 2020 20:46
|İspanyol uydusu fırlatışından 8 dakika sonra kayboldu
17 Kasım 2020 20:42
|Bu ülkede koronavirüs aşısı ücretsiz olacak
17 Kasım 2020 18:48
|İngiltere'de geliştirildi! Bu maske virüsü etkisiz hale getiriyor
17 Kasım 2020 18:43
|ABD'li şirket duyurdu! Aşının üretimi başladı
17 Kasım 2020 17:56
|Pfizer, ABD'nin 4 eyaletinde korona aşısının dağıtımına başladı
17 Kasım 2020 17:28
|ABD'de yaşayan doktordan, Türk vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti
17 Kasım 2020 16:02
|Bolivya'da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi
17 Kasım 2020 11:21