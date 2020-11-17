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Rusya Lideri Putin: Azerbaycan kendi topraklarını kurtardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayla ilgili konuştu. Türkiye'nin rolünün altını çizen Putin, Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtardığını söyledi.
 17 Kasım 2020 23:23
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Rusya Lideri Putin: Azerbaycan kendi topraklarını kurtardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin hiçbir zaman Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ı desteklediğini gizlemediğini söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Putin, "Azerbaycan'da defalarca söylendi ve Türk tarafı bunu asla gizlemedi. Onlar tek taraflı olarak Azerbaycan'ı destekledi. Bunlar Sovyetler Birliği'ni çöküşünün jeopolitik sonuçları" dedi.

Azerbaycan'ın bağımsız egemen bir devlet olduğunun altını çizen Putin, uygun gördüğü şekilde müttefik seçme hakkına sahip olduğunu belirterek, "Kim Azerbaycan'ı engelleyebilir ki?" ifadesini kullandı.

"Hiçbir ülke, hatta Ermenistan bile Karabağ'ın bağımsızlığını tanımadı" diyen Putin, şöyle devam etti:

"Bu uluslararası hukuk açısından ne anlama geliyor? Azerbaycan kendi topraklarını, tüm dünya toplumunun Azerbaycan'ın toprakları olarak gördüğü yerleri geri aldı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Şuşa'yı kontrolü altına aldı. Paşinyan'ın da ulusa sesleniş konuşmasında tamamen adil ve dürüstçe söylediği gibi, durum Ermeni tarafı için çok kritikti.

Artık saatleri sayıyorlardı. Azerbaycan Hankendi'yi de alabilir ve daha ileri gidebilirdi. Bu koşullarda ateşkesin derhal sağlanması Ermeni tarafının çıkarınaydı.
Memurlar.Net
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