Restoranlar kapanacak mı, çalışacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda yeni tedbirleri açıkladı.

Yapılan açıklamaların iki maddesi restoran ve kafelerle ilgili olup şu şekildedir:

Madde1 : Restoranlara saat 10.00 ila saat 20.00 arasında açık olacak.

Madde 3 : Restoran ve kafeler paket servisi olarak çalışacak.

Bu açıklamaya göre restoranların nasıl çalışacağı net olarak belli değildir.

Restoran ve kafe sahipleri ile çalışanlar, tümüyle paket servis sistemine geçmeleri halinde küçük esnaf olarak iflas edeceklerini belirtmektedir.

İçişleri Bakanlığının yayımlayacağı Genelgede bu hususa açıklık getirilmesi uygun olacaktır.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: