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Azerbaycan CB. Yardımcısı'nın Twitter hesabı askıya alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı askıya alındı
 17 Kasım 2020 23:47
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Azerbaycan CB. Yardımcısı'nın Twitter hesabı askıya alındı

Sosyal medya platformu Twitter, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in hesabını askıya aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı askıya alındı. Yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Haciyev'in hesabının askıya alınma nedeni henüz bilinmiyor. Haciyev, Twitter hesabından Ermenistan ile devam eden çatışmalar sırasında paylaştığı bilgilerle yakından takip ediliyordu.
İhlas Haber Ajansı
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