Azerbaycan CB. Yardımcısı'nın Twitter hesabı askıya alındı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı askıya alındı
|17 Kasım 2020 23:47
|+Aa- Yazdır
Sosyal medya platformu Twitter, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in hesabını askıya aldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı askıya alındı. Yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Haciyev'in hesabının askıya alınma nedeni henüz bilinmiyor. Haciyev, Twitter hesabından Ermenistan ile devam eden çatışmalar sırasında paylaştığı bilgilerle yakından takip ediliyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Rusya Lideri Putin: Azerbaycan kendi topraklarını kurtardı
17 Kasım 2020 23:23
|Huawei, alt markası Honor'u sattı
17 Kasım 2020 23:18
|Gargara, laboratuvar ortamında Kovid-19'u etkisiz hale getirdi
17 Kasım 2020 21:27
|Ermenistan çekildiği karakol ve kontrol noktalarını ateşe verdi
17 Kasım 2020 20:46
|İspanyol uydusu fırlatışından 8 dakika sonra kayboldu
17 Kasım 2020 20:42
|Bu ülkede koronavirüs aşısı ücretsiz olacak
17 Kasım 2020 18:48
|İngiltere'de geliştirildi! Bu maske virüsü etkisiz hale getiriyor
17 Kasım 2020 18:43
|ABD'li şirket duyurdu! Aşının üretimi başladı
17 Kasım 2020 17:56
|Pfizer, ABD'nin 4 eyaletinde korona aşısının dağıtımına başladı
17 Kasım 2020 17:28
|ABD'de yaşayan doktordan, Türk vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti
17 Kasım 2020 16:02