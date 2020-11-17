Karantinada olması gereken otobüs şoförü seferde yakalandı
|17 Kasım 2020 23:50
|+Aa- Yazdır
Aksaray'da virüslü bir vatandaşa temas ettiği için karantinada olması gereken otobüs şoförü Ankara-Aksaray seferini yaparken polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Aksaray-Ankara Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafik polisleri yolcu otobüsleri üzerinde yaptığı denetim esnasında Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Ahmet K. (50) idaresindeki 68 HZ 325 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. İçerisinde 2 şoför, 2 muavin ve 2 yolcu olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğu otobüste denetim yapan polis ekipleri sorguda otobüs şoförünün virüslü biriyle temas ettiği gerekçesiyle karantinada olması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri otobüs şoförünü geniş güvelik önlemleri altında ambulansa aldı.
2 yolcu olan otobüste yolcunun olmadığını söyledi
Ambulans içerisinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan otobüs şoförü Ahmet K., virüsün kendisiyle bir alakası olmadığını iddia ederek, otobüste de yolcu olmadığını savundu. 2 yolcunun bulunduğu otobüsle evine gittiğini söyleyen Ahmet K., "Yok, bende virüs yok. Biz virüslü yolcu taşımışız, risk altındaymışız. Ankara'dan geliyorum evime gidiyorum. Bizimle bir alakası yok yani. Yolcumuz yok. 2 kişi vardı zaten. Yani yolcu taşıma yok" diye kendini savundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KOAH hastalarına Kovid-19 uyarısı
17 Kasım 2020 22:58
|'Gençlerde yaşlı akrabalarına bulaştırmanın pişmanlığı var'
17 Kasım 2020 22:54
|Bu mahalledeki üreticilerin büyük kısmı üniversite mezunu
17 Kasım 2020 21:53
|Yıllardır kurduğu hayalini 'yazar'lık okulunda gerçekleştirdi
17 Kasım 2020 21:51
|Uzmandan ailelere, 'bilgisayar oyunu' uyarısı
17 Kasım 2020 21:00
|Şehit iki askerimiz gözyaşlarıyla toprağa verildi
17 Kasım 2020 19:27
|Sağlık müdürü ve başhekim, koronavirüse yakalandı
17 Kasım 2020 19:21
|Farklı çıkan korona testleri işinden etti
17 Kasım 2020 19:06
|Bakan Elvan: Merkez Bankası Kanun'u açık, elbette bağımsız
17 Kasım 2020 18:30
|Erdoğan, Antalyalı siyam ikizleri ile ikizlerin doktorunu kabul etti
17 Kasım 2020 16:39