18 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılacak.

(Ankara/14.00)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi ele alınacak.

- KİT Komisyonunda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00/11.00)

2- İYİ Parti'nin Meclis grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020 Fuarı Açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Uluslar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftası A, B ve C gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak. A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup'ta deplasmanda Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Budapeşte/22.45)

2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile kulüp asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'la Vodafone Park'ta bir araya gelecek, heyet stat bünyesine alınan boks ve güreş salonlarında incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/13.00)

3- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/12.00)

4- Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının üçüncü yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

(İstanbul/13.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın JDA Dijon takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

6- Misli.com 2. Lig gruplarında 11. haftanın 14 maçı yapılacak; Misli.com 3. Lig'in 10. haftasında 4. Grup karşılaşmaları oynanacak.

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasından ertelenen Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor maçı yapılacak.

(Hatay/16.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasından ertelenen Solhanspor-Ziraat Bankkart, Tokat Belediye Plevne-Halkbank, 12. haftadan ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve 14. haftadan ertelenen Spor Toto-Afyon Belediye Yüntaş maçları yapılacak.

(Bingöl/13.00/Tokat/17.30/İstanbul/14.00/Ankara/15.00)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta ve Nilüfer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt maçları yapılacak.

(Aydın/13.00/İstanbul/14.00/Bursa/18.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasından ve Erkekler Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen birer maç yapılacak.

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