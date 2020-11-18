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18 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı

18 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
 18 Kasım 2020 01:54
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18 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet GÜVEN görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Sabahattin AYDIN atanmıştır.

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu

Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayhan KANDEMİR atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zübeyir ÇALIŞAN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz ÜLKÜM 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürü Haşan BAŞYİĞİT, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Memurlar.Net
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