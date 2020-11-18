18 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
|18 Kasım 2020 01:54
|+Aa- Yazdır
ATAMA KARARLARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet GÜVEN görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Sabahattin AYDIN atanmıştır.
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayhan KANDEMİR atanmıştır.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zübeyir ÇALIŞAN atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz ÜLKÜM 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürü Haşan BAŞYİĞİT, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni genelge yayımlandı
18 Kasım 2020 02:30
|Orman Genel Müdürlüğü Adli ve Hukuki Yardım Yönetmeliği
18 Kasım 2020 01:59
|18 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Kasım 2020 00:02
|İşte Ümit Özdağ'ın 18 maddelik savunma metninin tamamı
17 Kasım 2020 23:25
|Ankara'da karantinadakilere yemek hizmeti verecek
17 Kasım 2020 23:19
|'Yunanistan F-35 alırsa Türkiye karşısına S-400'leri koyar'
17 Kasım 2020 23:14
|Hastalarının sedyede bekletildiği iddiasına yalanlama
17 Kasım 2020 23:04
|Bakan Elvan: Kanun neyi emrediyorsa onu yapacaksınız
17 Kasım 2020 21:34
|Azerbaycan tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
17 Kasım 2020 21:18
|Koronavirüs tablosu açıklandı... Yeni hasta sayısı 3 bin 800'ü geçti
17 Kasım 2020 20:30