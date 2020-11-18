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Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 18 Kasım 2020 02:24
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Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 10.77 km olarak açıklanırken saati 02.05 olarak belirtildi.
Anadolu Ajansı
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