Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|18 Kasım 2020 02:24
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