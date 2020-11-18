Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|18 Kasım 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Bursa çevreleri, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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