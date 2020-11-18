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Ermeniler geride enkaz bıraktı

Kelbecer'i terk ederken Azerbaycanlılar oturmasın diye evlerini yakan Ermeniler, tarım ve hayvancılık yapılmasını engellemek için de ellerinden geleni yaptı. Orman yakıldı, ağaçlar kesilip kamyonlara yüklendi. Kelbecer'deki topraklarda beyaz fosfor da yakıldı. Fosfor ile toprak verimliliğini azaltmayı amaçladıkları belirtiliyor. Ermenistan güçleri Ağdam'dan ayrılırken de karakol ve binaları ateşe verd
 18 Kasım 2020 06:15
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Ermeniler geride enkaz bıraktı


Ermenistan'ın Karabağ Savaşı'nda aldığı ağır yenilgi nedeniyle Kelbecer'den ayrılmak zorunda kalan Ermeniler, bölgeyi adeta harabeye çevirdi. Yaşadıkları evleri Azerbaycanlılar oturmasın diye ateşe veren Ermenilerin, altyapıya da ağır hasar verdiği ortaya çıktı. Ormanlık alanları yakan, ağaçları kesen Ermenilerin, kestiği odunları da kamyonlara doldurarak götürmesi dikkat çekti. Işgal altındaki Cebrail, Zengilan, Gubadlı ve diğer bölgelerdeki topraklarda bitki örtüsü ve hayvansal zenginliği de tahrip eden Ermeniler, doğal anıtlar ve 2 bin yılı aşkın süredir var olduğu tespit edilen çınar ağaçlarını da kesti. Kelbecer'deki topraklarda beyaz fosfor yakan Ermeniler'in toprak verimliliğini de yok etmeyi amaçladığı öne sürüldü. Beyaz fosfor yakılan topraklarda yeniden ürün yetişmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Azerbaycan'ın insanı gerekçelerle bölgeden çıkış için 25 Kasım tarihine kadar ek süre verdiği Ermeniler, ölmüş yakınlarına ait mezarları da boşaltarak yanlarında götürdü.


ÖLÜLERİ MEZARDAN ÇIKARDILAR
Azerbaycan'ın 27 Eylül'de başlattığı Karabağ Kuşatması, Ermenilerin masaya oturmasıyla son bulmuştu. Askeri alanda Ermenistan ordusu büyük kayıp verirken, Azerbaycan Ermenilerin bölgeden çıkmasını istemişti. Gelinen noktada Rusya'nın devreye girmesiyle, Ermenilerin Kelbecer'den çıkışı için ek süre talep edildi. Azerbaycan yönetimi, Kelbecer'den Ermenistan'a giden tek yol üzerindeki geçiş kapasitesinin yetersiz olduğunu dikkate alarak, Ermenilerin bölgeden çıkış tarihini 25 Kasım'a kadar uzattı. Ancak gelinen noktada Ermenilerin bu süreyi, bölgeyi yerle bir etmek için istediği anlaşılıyor. Tahliye süresinin 10 gün uzatılmasına bağlı olarak, yaşadıkları evleri birer birer ateşe veren Ermenilerin, Kelbecer ormanlarında ciddi tahribat yapması dikkat çekti. Meyve ağaçlarını da yok eden Ermenilerin, kesilen ağaçları kamyonlara yükleyerek taşıdıkları görüldü.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı topraklardan ayrılmak için birkaç günlük süresi kalan Ermeniler, bölgedeki evleri de teker teker yakıyor. Adeta Azerbaycan halkına tek bir çivi bırakmamak için birbiriyle yarışan Ermenilerin, evler yanarken karşısına geçip izledikleri gözlendi. Ermenilerin bazı bölgelere mayın yerleştirdiği de iddia edildi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşma sonrası bölgeyi terk eden Ermenilerin, yakınlarına ait mezarları kazarak cansız bedenleri de yanlarına aldığı ortaya çıktı.
Yeni Şafak
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