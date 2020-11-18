Pompeo'nun İstanbul ziyareti diplomatik bir skandal

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun pek çok yönden tartışmalı İstanbul ziyaretinin yankılarını sürüyor. Ortadoğu uzmanı Ali Semin, Pompeo'nun bu ziyaretini "diplomatik bir skandal" olarak niteledi. Pompeo'nun bir veda turuna çıktığını ve bu turda Türkiye ile vedalaşmadığını söyleyen Semin, Biden yönetimine bir "enkaz" devredilmek istendiğinin altını çizdi. Semin'e göre Trump yönetimi, diplomatik skandallarla dolu bu ziyaret ile Joe Biden yönetimine "yeni bir kriz" bıraktı. Semin ayrıca Rüstem Paşa Camii ziyaretinin Ayasofya'ya karşı bir mesaj olduğu analizlerine katıldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İstanbul ziyaretinin yankılarını sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı 2.5 yılı aşkın sürede Türkiye'ye yalnızca bir kez resmi ziyarette bulunan Mike Pompeo'nun son ziyareti sırasında yetkili isimlerle görüşmemesi çok konuşuldu.

Ortadoğu Uzmanı Ali Semin'e göre Pompeo'nun ziyareti "diplomatik bir skandal". Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul ziyaretinde Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'la görüştü ardından da Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti.

DİPLOMATİK SKANDAL

Al Semin, Pompeo'nun hiçbir Türk yetkili ile görüşmemesini bir "skandal" olarak niteleledi: "Bu şahsi, kişisel bir ziyaret değil. Ama bir devletin dışişleri bakanısınız ve Ortadoğu turuna çıkıyorsunuz, Fransa'ya gidiyorsunuz. Daha sonra İstanbul'u ziyaret edip böyle bir ziyarette bulunuyorsunuz. Bunun Türkiye açısından da bir skandal olduğunu düşünüyorum"

ENKAZ BIRAKMAK İSTEDİLER

Semin'e göre bu ziyaret ile Joe Biden dönemine bir "enkaz" bırakılmak istendi: "Donald Trump 20 Ocak'ta görevini devredecek. Trump, hem dış politika hem askeri güvenlik, ulusal güvenlik politikalarında, ekonomi politikalarında bir enkaz bırakmak istiyor. Bu ziyaret Trump döneminde gerçekleşiyor olsa da ziyaretin etkileri Biden dönemine yansıyacak. Türkiye ile ABD arasında bu konuyu kriz haline getirerek Biden'a bırakmak istiyorlar. Trump, Biden konusunda Türkiye'yi krize meyilli gördü. Bundan da istifade etmek istediler."

AYASOFYA'YA KARŞI MESAJ

Rüstem Paşa Cami ziyaretinin, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine karşı bir mesaj olduğu şeklindeki analizlere katıldığını söyleyen Semin, "Rüstem Paşa Cami ziyareti sembolik bir ziyaret. Ayasofya'ya karşı bir mesaj olduğu konusundaki analizlere katılıyorum. Şunu da unutmamak lazım bu konu Biden ve Türkiye ilişkilerinde de gündeme gelecek konulardan bir tanesi."

Semin ayrıca Pompeo'nun gerçekleştirdiği turda Türkiye'ye veda etmediğinin de altını çizdi: "Pompeo'nun çıktığı tur aslında veda turuydu. Ancak Türkiye ile vedalaşmadı."

Zeynep Gül