Oğlunu öldüren evladından şikayetçi olmadı: Biri gitti, diğeri gitmesin
|18 Kasım 2020 06:50
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Yaşanan olay, haziran ayında, Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içinde yaşanan tartışmanın ardından bıçakla ağabeyi İdris Kaya'nın ölümüne neden olan Murat Kaya'nın, Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.
Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Kaya, istemeden ağabeyinin ölümüne neden olmaktan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
Duruşmada ifade veren anne Hamdiye Kaya ve baba Musa Kaya, iki evlat acısı yaşadıklarını belirtti. Baba Kaya, "Biri toprakta, diğeri cezaevinde. Murat'tan şikayetçi değiliz. Biri gitti, diğeri gitmesin. Rahmetli oğlum bize çok sıkıntı yaşattı ama yine de evlattır. Hakkımız ikisine helal olsun. Tartışma sırasında Murat araya girmeseydi, İdris ikimizi de öldürecekti" dedi.
'ÜZERİNE GELİNCE BIÇAK GÖĞSÜNE SAPLANDI'
Duruşmada ifade veren sanık Murat Kaya'nın kardeşleri de İdris Kaya'nın, babalarına ait kamyonla nakliye işi yaptığını, kazandığı parayı eğlencede harcadığını söyledi.
İsmi öğrenilemeyen bir kardeş, "Babamız aracın satılmasını istiyordu, İdris ise istemiyordu. Maktul kardeşimiz olay günü çok ağır küfürler etti. Murat'ın elinde bıçak vardı. Ancak ağabeyine hamle yapmadı. İdris üzerine gelince bıçak göğsüne saplandı. Sonrasında vefat etti. Keşke bu olay yaşanmasıydı. Şikayetçi değiliz" diye konuştu.
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