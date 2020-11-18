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Kapalı Maraş eski günlerine dönecek

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a gitmesi planlanırken bu ziyaret Kıbrıs'ın hukuki anlamda tanınması konusunda ilk temas olacak
 18 Kasım 2020 07:10
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Kapalı Maraş eski günlerine dönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Tatar'ın ziyaretlerinin devam etmesi için diplomatik anlamda destek olması konusunda talimat verdiği öğrenildi. Bu gelişmeler yaşanırken gözler Kapalı Maraş'ta gözler bundan sonra atılacak adımlara da çevrildi. Tatar'ın, Maraş'ın askeri bölge statüsünden çıkarıp adım adım sivil alanlara dönüştürmeyi planlıyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ta Rumların taşınmazlarını geri alabilmesi için Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurmaları için çağrıda bulunmuştu. Söz konusu komisyona bugüne kadar 300'den fazla başvurunun olduğu öğrenildi. Bölgedeki imar çalışmaları da yeni yılda başlatılıyor. KKTC hükümeti ve Türkiye'nin iş birliği içinde kentin onarımı sağlanacak ve alt yapısı yenilenecek. Maraş, ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılacak. Bölgede iki önemli adım atılacak. İlk olarak büyük bir kısmı vakıflara ait olan Kapalı Maraş'ta taşınmazı bulunan Rumlara malları iade edilecek. İkinci olarak da Rumların taşınmazlarını devlete satması teklif edilecek.

Ebru Karatosun

Türkiye
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