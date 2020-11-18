Kapalı Maraş eski günlerine dönecek
|18 Kasım 2020 07:10
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Tatar'ın ziyaretlerinin devam etmesi için diplomatik anlamda destek olması konusunda talimat verdiği öğrenildi. Bu gelişmeler yaşanırken gözler Kapalı Maraş'ta gözler bundan sonra atılacak adımlara da çevrildi. Tatar'ın, Maraş'ın askeri bölge statüsünden çıkarıp adım adım sivil alanlara dönüştürmeyi planlıyor.
Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ta Rumların taşınmazlarını geri alabilmesi için Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurmaları için çağrıda bulunmuştu. Söz konusu komisyona bugüne kadar 300'den fazla başvurunun olduğu öğrenildi. Bölgedeki imar çalışmaları da yeni yılda başlatılıyor. KKTC hükümeti ve Türkiye'nin iş birliği içinde kentin onarımı sağlanacak ve alt yapısı yenilenecek. Maraş, ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılacak. Bölgede iki önemli adım atılacak. İlk olarak büyük bir kısmı vakıflara ait olan Kapalı Maraş'ta taşınmazı bulunan Rumlara malları iade edilecek. İkinci olarak da Rumların taşınmazlarını devlete satması teklif edilecek.
Ebru Karatosun
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
18 Kasım 2020 06:30
|Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18 Kasım 2020 02:25
|Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18 Kasım 2020 02:24
|Karantinada olması gereken otobüs şoförü seferde yakalandı
17 Kasım 2020 23:50
|KOAH hastalarına Kovid-19 uyarısı
17 Kasım 2020 22:58
|'Gençlerde yaşlı akrabalarına bulaştırmanın pişmanlığı var'
17 Kasım 2020 22:54
|Bu mahalledeki üreticilerin büyük kısmı üniversite mezunu
17 Kasım 2020 21:53
|Yıllardır kurduğu hayalini 'yazar'lık okulunda gerçekleştirdi
17 Kasım 2020 21:51
|Uzmandan ailelere, 'bilgisayar oyunu' uyarısı
17 Kasım 2020 21:00
|Şehit iki askerimiz gözyaşlarıyla toprağa verildi
17 Kasım 2020 19:27