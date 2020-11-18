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Virüs temaslısı otobüs şoförü, direksiyon başında yakalandı

Aksaray'da, karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı otobüs sürücüsü Ahmet Kaçıran (50), direksiyon başında polise yakalandı. Polis ekiplerinin 3 bin 150 lira para cezası uyguladığı Ahmet Kaçıran, 112 ekipleri tarafından karantinaya alınmak üzere evine götürüldü.
 18 Kasım 2020 07:40
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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Aksaray-Ankara karayolunda toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim yapan polis ekipleri, saat 21.30 sıralarında Ankara'dan Aksaray'a gelen Ahmet Kaçıran yönetimindeki 68 HZ 325 plakalı yolcu otobüsünü durdurularak denetim yaptı. Şoför Kaçıran ve 2 yolcu HES kodu üzerinden kontrol edildi.

Denetimde şoför Ahmet Kaçıran'ın sorgusunda koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Sürücü Kaçıran, polis ekiplerinin çağırdığı 112 ekiplerince karantinaya alınmak üzere evine götürüldü. Karantina kurallarına uymayan otobüs sürücüsüne 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Denetimde şoför Ahmet Kaçıran'ın sorgusunda koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.

Sürücü Ahmet Kaçıran kendisini karantinaya götüren sağlık görevlilerine, "Bana, bugün saat 17.00'de seyir halindeyken 2 gün önce taşıdığım bir yolcunun durumunun pozitif çıktığı ile ilgili bir mesaj geldi. Daha sonra beni arayıp evime gitmemi söylediler. Ben de Ankara'dan otobüs ile Aksaray'a geliyordum" diye kendini savundu.

Sürücü Kaçıran, polis ekiplerinin çağırdığı 112 ekiplerince karantinaya alınmak üzere evine götürüldü.
112 ekipleri, Kaçıran'ı 14 gün karantinada kalmak üzere evine götürdü. Otobüsteki 2 yolcu ise başka bir araçla otogara götürüldü.
DHA
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