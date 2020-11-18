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İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Aliağa ilçesinde takla atan otomobilin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
|18 Kasım 2020 07:55
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Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Otoyolu Aliağa çıkışındaki bağlantı yolunda Emre Çoban yönetimindeki 34 NK 9915 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kaza sırasında sürücü, savrulan aracın altında kaldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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