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Üç ilde peş peşe korkutan depremler

Gece yarısından sonra üç ilde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Malatya ve Aydın 3,8, Çorum ise 4.2 büyüklüğündeki deprem ile sallanırken, depremlerin ardından ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
 18 Kasım 2020 07:55
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Üç ilde peş peşe korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilk deprem saat 01.34'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde kaydedildi.

Bu depremin ardından saat 02.00'de merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında yine 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre üçüncü deprem ise saat 02.05'te Çorum'da meydana geldi. Merkez üssü Uğurludağ ilçesi olarak kaydedilen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem ilçe ve çevresinden hissedildi.

ENDİŞEYE YOL AÇTI

Yurdun üç ayrı bölgesinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre demlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.
DHA
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