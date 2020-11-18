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15 yaşındaki çocuk işçiyi dövenlere dava

Kağıthane Talatpaşa'da, bir fabrikada 1 yıl önce çırak olarak işe başlayan 15 yaşındaki E.Y.'nin, aynı iş yerinde çalışan Yücel B. (30) ve iş yeri sahibi Samet K. tarafından işkenceye dönüşen şiddete maruz kaldığı ortaya çıkmıştı
 18 Kasım 2020 08:28
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Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: Samet K. tarafından video kaydına alınan olayın ortaya çıkmasıyla E.Y.'nin ailesinin 14 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. İddianamede, şüphelilerden Yücel B.'nin "Canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" ve "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 2 aydan 3.5 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer şüpheli Samet K.'nın ise "Canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede ayrıca her iki şüphelinin tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.
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