Zoom'dan eğitime destek

Saha toplantılarını, yenileme eğitimlerini, iç iletişim çalışmalarını ve gönüllü buluşmalarını Zoom üzerinden gerçekleştiren AÇEV, işbirliği kapsamında tek oturumda 300'e kadar katılımcıyla bir araya gelerek, grup çalışmaları için toplantı odalarını özelleştirdi.

Zoom Gelişen Pazarlar Müdürü Emrah Aydın, "Zoom, çalışanların, müşterilerinin ve topluluğunun uzun vadede fayda görmesini önemsiyor. Küresel topluluğa sanal bağlantılar sunarak olumlu bir etki yaratmak için çalışıyor. İşbirliğimizle anne, baba ve çocukları eğitim konusunda destekleyen, toplumsal farkındalığı artıran AÇEV'in çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmesi bizim için bir gurur ve sevinç kaynağı" dedi.