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İyi Partili Kavuncu'dan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt

Yİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın kendisi hakkındaki 'İYİ Parti'deki genel başkanlık ve FETÖ' iddialarına CNN TÜRK'te yanıt verdi
 18 Kasım 2020 08:35
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İyi Partili Kavuncu'dan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun açıklaması şu şekilde;

Orta Asya'da ve FETÖ ile bağlantısı olduğu ifade edilen yapıdaki Genel Başkan Yardımcılığınız üzerinde özellikle duruluyor. İddia noktalarından biri de bu. Onunla ilgili açıklamaları yaptım. Bunu Türk yargısı da açıklığa kavuşturacaktır. Benim zamanımda 184 şirket bu derneğe üye. Bütün orada faaliyet yapan şirketin yer aldığı bir dernek. 2010 yılında Kazakistan'dan ayrılmışım. Benden önceki başkanın FETÖ'cü olduğu söyleniyor. Hayır. Türkiye'de çok iyi bilinen inşaat şirketinin bölge direktörü derneğin başkanı.

Siz o derneğin FETÖ'cü bir dernek olmadığı imasını mı yapıyorsunuz?

Benim bulunduğum yıllarda bu dernek orada faaliyette bulunan Türk şirketlerin üye olduğu bir dernektir. Hiçbir şekilde hiçbir örgütün, cemaatin yönlendirdiği bir dernek değildir. 2010 yılında ben ilişiğimi kesmişim ondan sonrasıyla ilgili hesap verecek değilim. Bundan sonrası yargının konusu.

Sayın Özdağ diyor ki; 'İYİ Parti'nin Genel Başkanı olacak.' Bu iddiayla ilgili ne diyorsunuz?

Ben 2018 yılında İYİ Parti'ye dahil oldum. Dahil olduğumdan günden beri bana verilen her görevi layığıyla yerine getirmeye çalıştım. Benimle ilgili bu iftiralar parti içerisinde İstanbul İl Kongresi'nde de yapıldı. 650 delegeyle tek tek oturup konuştuk. Benim tek bir hedefim oldu. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek. Şu anda benim tek bir odak noktam var İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte İstanbul'da bir başarı hikayesini tekrar oluşturmak.

Siz Çağlayan Adliyesi'ne gittiniz ve bir suç duyurusunda bulundunuz mu?

Ben Çağlayan Adliyesi'ne gidip bana yapılan bu iftirayla ilgili suç duyurusunda bulundum.

Bugüne kadar hiç Cumhuriyet Savcısı tarafından FETÖ iddiasıyla ifadeniz alındı mı?

Hayır. Tekrar söylüyorum ben hayatımda hiçbir mahkemede bulunmadım. Bir iş adamları derneğinde yönetim kurulu olmamdan yola çıkarak FETÖ'cü olmakla suçlanıyorum. Zamanında FETÖ'cülerin yaptıklarının bir başka tarzı. Ben Türk yargısına konuyu ilettim.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kazakistan'a bu derneğin FETÖ'cü bir dernek olduğu yönünde başvuru yapmış ve bu dernek kapanmış...

Benim bulunduğun 2007-2010 tarihlerinde orada faaliyet gösteren bütün şirketler üye. Benim bulunduğum dönemde dernek hiçbir şekilde bir örgütle irtibatlı değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı başvuru hangi tarihleri kapsıyor bunlarla ilgili benim elimde hiçbir detaylı bilgi yok. Bu soruların cevabı yargıda verilecek cevaplar.

Sayın Özdağ neden 'İYİ Parti Genel Başkanı olacak.' diye bir iddia ortaya koydu?

Ben o soruya cevap verdim. Sayın Özdağ böyle bir iftirayı neden yapıyor bunu mahkeme önünde anlatacak.

Genel Başkanlık hedefiniz var mı? Meral Hanım'ın olmadığı kongrede aday olur musunuz?

Partimizin içerisinde ileriye yönelik bir sürü planlama var, zaman zaman tartışmalar da oluyor ama İYİ Parti'de tartışılmayan tek bir realite var. O da şu anda partiyi bir lokomotif gibi sürükleyen bir Genel Başkan var. Dolayısıyla Meral Akşener var olduğu sürece İYİ Parti olacaktır. Siyasi partilerde herkesin hedefi olacaktır ama bizlerin hedefi kurduğumuz ideallere doğru yürümektir.

Akşener'in sizin hakkınızda MİT'e ve MSB'ye soru sorması onurunuza dokundu mu yoksa normal bir işlem mi?

Bir kere bir düzeltme yapayım bu ben partiye girerken yapılan bir talep değil. İstanbul İl Kongresi'nden önce yapılan bir taleple alakalı Genel Başkanı'mızın onun üzerine yönlendirdiği bir başvuru. Yoksa ben partiye girerken yapılmış bir başvuru değil. Onuruma dokunmaz mı empati yapın burada durduk yere bir başvuru yok.
Memurlar.Net
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