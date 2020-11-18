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Manipülatörler WhatsApp gruplarında şarkı yoluyla hisse şifreleri veriyorlar

Sabah yazarı Dilek Güngör, manipülatörlerin Telegram, WhatsApp gruplarında şarkı yoluyla hisse şifreleri verdiklerini ileri sürdü. Güngör, bunu bir örnekle açıkladı
 18 Kasım 2020 08:47
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Manipülatörler WhatsApp gruplarında şarkı yoluyla hisse şifreleri veriyorlar

Sabah yazarı Dilek Güngör, 'Manipülasyona şarkılı kılıf' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Borsada yerli yatırımcı sayısı 15 aydır üst üste artıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 1.9 milyona yaklaştı"diye başladı.

Güngör, şöyle devam etti:

"Tabii, hisse senedi piyasasına yatırım yapanların hepsi profesyonel değil... Hatta büyük kısmı yatırım yaptıkları şirketin ticaret unvanını bile bilmiyor. Ne ürettiğinden, ne kadar çalışanı olduğundan, ne ciro-kar yaptığından haberdar olduklarını da zannetmiyorum.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu diyor ya, 'Yatırımcılar, tüm birikimlerini hatta yeri geldiğinde borçlanarak pay senedi piyasasında girdiklerinde maalesef pazardan meyve-sebze seçerken gösterdikleri hassasiyeti göstermiyorlar.'

Aynen katılıyorum...

Hal böyle olunca, SPK da Borsa İstanbul da işi o kadar sıkı tutuyor ki...

Tabir yerindeyse, yeni yatırımcıların burnunun kanamaması için uğraşıyor. Borsa İstanbul yatırımcılarının hak ve menfaatlerini korumak için aldığı tedbirleri içeren videolar yayımlıyor. SPK gözetim birimleri piyasadaki olağandışı fiyat hareketlerini takip ediyor.

Biliyorsunuz, hisse ve kripto para yatırımcıları WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ile Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanıyor. Buralarda manipülatörler cirit atıyor. 'Taze' yatırımcılara tavsiyelerde bulunuyor. SPK'nın gözetim birimi hem sosyal medya mecralarını hem borsa forumlarını hem de WhatsApp, Telegram gruplarını anlık takip ediyor. Bu gruplara sızıp yakaladıklarına basıyor cezayı...

Fakat onlar da boş durur mu!

Duyduğuma göre, SPK işi çok sıkı tutunca manipülatörler yeni yöntemler bulmaya başlamışlar.

Ne mi?

Telegram, WhatsApp gruplarında şarkı yoluyla hisse şifreleri veriyorlarmış!

Şaka yapmıyorum...

Yatırımcıyı yönlendirecekleri hisse senedine uygun bir şarkıyı paylaşıyorlarmış.

Misal, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhut ile ilgili bir mesaj göndereceklerse 'Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaram azdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin' şarkısını paylaşıyorlarmış...

Ne diyeyim.

Bundan sonra gruplara sızan SPK uzmanlarının işi daha da zorlaştı.

Anlaşılan, artık şarkı sözlerine de dikkat etmeleri farz oldu."
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