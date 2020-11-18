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EKPSS kura yerleştirmeleri için başvuru alınacak

ÖSYM, EKPSS kura atamaları için başvuru kılavuzu yayımladı. Kuraya katılmak için başvurular 30 Kasıma kadar alınacak
 18 Kasım 2020 09:07
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EKPSS kura yerleştirmeleri için başvuru alınacak

ÖSYM, EKPSS kura atamaları için başvuru kılavuzu yayımladı. Başvurular 30 Kasıma kadar alınacak.

2020-EKPSS: Kura Usulüyle Yapılacak Yerleştirmeler için Başvuru Alınması

7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" uyarınca kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır.

EKPSS/Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylarınbaşvuru işlemleri, 18 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. EKPSS Kura engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesini edinmeleri gerekmektedir.

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 30 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Kasım-01 Aralık 2020 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 1 Aralık 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 01 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecektir

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. "Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi"ne sahip olanlar, 2020-Kura'ya başvurabileceklerdir. 2020-EKPSS'ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2020-Kura'ya başvuramayacaklardır.

2020-EKPSS/Kura 'ya başvuracak adayların Ek'te yer alan 2020-EKPSS ve Kura Başvuru Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Başvuru Merkezleri
Memurlar.Net
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