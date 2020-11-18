İstanbul'da 6 bankanın çalışma saatleri değişti
|18 Kasım 2020 09:28
|+Aa- Yazdır
Corona virüs salgının sonbahar aylarıyla beraber tekrar artış göstermesiyle salgınla mücadelede yeni önlemler alınıyor.
Bazı kamu kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik yapılırken bazı bankalar da İstanbul'da bulunan şubelerinde çalışma saatlerini yeniden düzenledi.
Bankaların İstanbul ilçelerindeki şubelerinin yeni çalışma saatleri şöyle:
QNB Finansbank 18.11.2020 tarihi itibariyla 10.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasinda hizmet verecek.
İş Bankası 9 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
Akbank 18 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.
Garanti BBVA Bankası , 16 Kasim 2020 itibariyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermeye başladı.
Yapıkredi Bankası ise 17 Kasım 2020 Salı günü itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Denizbank 19 Kasım 2020 Perşembe günü itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Müteahhit, inşaatta nöbet tutup hırsızı suçüstü yakaladı
18 Kasım 2020 09:51
|THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
18 Kasım 2020 09:36
|60 metre yüksekliğindeki siloyu 8 saniyede enkaza çevirdi
17 Kasım 2020 11:08
|'Evde kal'anlar ısıtıcıya koştu
17 Kasım 2020 07:50
|Lastikçilerden 'kar yağmadan araçlara kış lastiği taktırın' önerisi
16 Kasım 2020 12:37
|Ucuza satılan zeytinyağına dikkat
16 Kasım 2020 10:04
|Pegasus'tan 65 yaş üzeri yolculara bilet değişikliği
14 Kasım 2020 14:10
|Bordan üretilen 10 üründen 4'ü piyasaya sunuldu
14 Kasım 2020 11:50
|Buğdayda yeni bir alerjik madde
14 Kasım 2020 09:17
|Kola içeceği artık anlık takip edilebilecek
14 Kasım 2020 07:46