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Bir oyun saldırısı daha: 15 yaşındaki çocuk kuzenini bıçakla ağır yaraladı
Malatya'da bir çocuk, cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzenini bıçakla ağır yaraladı.
|18 Kasım 2020 09:31
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Alınan bilgiye göre, Çarmuzu Mahallesi Hala Sokak'ta oturan ve amca çocukları olan M.E.G. (15) ve S.G. (15) arasında cep telefonunda oyun oynama yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda S.G. bıçakla M.E.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.
Aile yakınları tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen M.E.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheli S.G. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.
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