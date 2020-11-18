Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir oyun saldırısı daha: 15 yaşındaki çocuk kuzenini bıçakla ağır yaraladı

Malatya'da bir çocuk, cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzenini bıçakla ağır yaraladı.
 18 Kasım 2020 09:31
+Aa- Yazdır
Bir oyun saldırısı daha: 15 yaşındaki çocuk kuzenini bıçakla ağır yaraladı

Alınan bilgiye göre, Çarmuzu Mahallesi Hala Sokak'ta oturan ve amca çocukları olan M.E.G. (15) ve S.G. (15) arasında cep telefonunda oyun oynama yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.G. bıçakla M.E.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Aile yakınları tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen M.E.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli S.G. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul İtfaiyesinde tartışmalı atamalar
18 Kasım 2020 10:25		 Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye verilen ceza tepkiye neden oldu
18 Kasım 2020 09:45
Manipülatörler WhatsApp gruplarında şarkı yoluyla hisse şifreleri veriyorlar
18 Kasım 2020 08:47		 Isparta'da gıda zehirlenmesi... 2 ölü var
18 Kasım 2020 08:44
15 yaşındaki çocuk işçiyi dövenlere dava
18 Kasım 2020 08:28		 'Çocuğu elinden alıp Suriyelilere vereceğim'
18 Kasım 2020 08:05
Çekiç cinayeti sonrası veliler soruyor: Bilgisayar oyunları ne kadar tehlikeli?
18 Kasım 2020 08:00		 İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
18 Kasım 2020 07:55
Oğlunu öldüren evladından şikayetçi olmadı: Biri gitti, diğeri gitmesin
18 Kasım 2020 06:50		 Filyasyon ekibine saldırı: 1'i başhekim 3 yaralı
17 Kasım 2020 23:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:25 - İstanbul İtfaiyesinde tartışmalı atamalar10:23 - Kaymakamlık Sınavı cevap kağıtları erişime açıldı10:22 - Taksi şoförü, sosyal mesafeye uyulması için ön koltuğa cansız manken oturttu10:14 - Virüsten vefat eden doktor, vasiyeti üzerine annesinin yanına gömüldü10:09 - Sınavsız unvan değişikliği için doktoranın meslekle ilgili olması şart mı?10:07 - Borsa güne yükselişle başladı
10:06 - İstanbul Valisi: İstanbul'da 21 milyon ceza kestik10:03 - Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı09:54 - Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:52 - FETÖ'nün 'paralel' Ergenekon kasası09:51 - Müteahhit, inşaatta nöbet tutup hırsızı suçüstü yakaladı09:48 - Koronalı FETÖ şüphelisine gözaltı yok
09:45 - Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye verilen ceza tepkiye neden oldu09:40 - Metropol illerde sansasyonel saldırı yapacak 3 terörist yakalandı09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 55 milyon 943 bini geçti09:36 - THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
09:35 - Trump, hile yok diyen Siber Güvenlik Ajansı Direktörü'nün görevine son verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirlere ilişkin Genelge yayımlandı
Sağlık Bakanlığı bakan yardımcısı görevden alındı, yerine atama yapıldı
Üç ilde peş peşe korkutan depremler
Pompeo'nun İstanbul ziyareti diplomatik bir skandal
Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit
THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
Sözleşmeli öğretmenlere disiplin cezası verilebilir mi? MEB'den önemli görüş yazısı
İyi Parti'de yeni istifalar yolda
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
Erken seçime gidilsin mi? İşte anket sonucu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Elektronik Bileklik 1
teknik hizmetler sınıfı 1
Memurlar.Net Mobil Uygulama 2
krizi fırsata çevirmek 1
20.11.2020 margarita vs broncos de caracas maçı 6
Denizler şeffaf olsaydı 5
İnternetten ikinci el ilaç satılması 3
polemikle dizi reytingi 1
bilgi ekonomisi 1
sözlük yazarlarının en beğendiği fotoğraflar 3
SON İLANLAR
Diyarbakır Kayapınar SYDV Personel Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 62 sağlık personeli alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Yabeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam